Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь, – Шевченко о Буяльском в сборной
Лидер Динамо Виталий Буяльский не получил вызов в сборную Украины, в футболке которой не выходил на поле с 2019 года. Наставник национальной команды Андрей Шевченко объяснил, почему Буяльский оказался вне заявки на мартовские матчи.
Источник:"Великий футбол"
Не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать
Шевченко заявил, что не хочет вызывать Виталия Буяльского только ради того, чтобы футболист отправился в сборную Украины, но не сыграл.
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"Он профессиональный парень, который всегда приезжает в сборную и отдавал 100% себя. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет", – отметил тренер.
По словам Шевченко, Буяльский не подходит под схему сборной Украины. Впрочем, двери в сборную не закрыты для футболиста Динамо.
Мы играем по другой схеме. Вызвать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, полагаю, будет некорректно в отношении его. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь, за его отношение, когда он приезжал,
– отметил Шевченко.
Ранее сам Буяльский поделился мыслями относительно того, что не попал в заявку сборной Украины.
"Я уже был в сборной. Меня вызвали три или четыре года назад. Особой пользы команде не приношу. Если не вызвали – ничего страшного. Буду концентрироваться на клубе. Здесь я приношу больше пользы. Ни на кого не обижаюсь, это футбольные моменты", – заявил Буяльский.
Сборная Украины по футболу в марте проведет три матча отбора на чемпионат мира-2022:
- Франция – Украина (24 марта)
- Украина – Финляндия (28 марта)
- Украина – Казахстан (31 марта)
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