Лидер Динамо Виталий Буяльский не получил вызов в сборную Украины, в футболке которой не выходил на поле с 2019 года. Наставник национальной команды Андрей Шевченко объяснил, почему Буяльский оказался вне заявки на мартовские матчи.

Не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать

Шевченко заявил, что не хочет вызывать Виталия Буяльского только ради того, чтобы футболист отправился в сборную Украины, но не сыграл.

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"Он профессиональный парень, который всегда приезжает в сборную и отдавал 100% себя. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызвать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет", – отметил тренер.

По словам Шевченко, Буяльский не подходит под схему сборной Украины. Впрочем, двери в сборную не закрыты для футболиста Динамо.

Мы играем по другой схеме. Вызвать его, чтобы он сидел на скамейке запасных, полагаю, будет некорректно в отношении его. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь, за его отношение, когда он приезжал,

– отметил Шевченко.

Ранее сам Буяльский поделился мыслями относительно того, что не попал в заявку сборной Украины.

"Я уже был в сборной. Меня вызвали три или четыре года назад. Особой пользы команде не приношу. Если не вызвали – ничего страшного. Буду концентрироваться на клубе. Здесь я приношу больше пользы. Ни на кого не обижаюсь, это футбольные моменты", – заявил Буяльский.

В сезоне-2020/2021 Буяльский отыграл за Динамо 25 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 7 ассистов.

Сборная Украины по футболу в марте проведет три матча отбора на чемпионат мира-2022: