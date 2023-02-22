В Милане прошел благотворительный вечер, на котором мировой легенде удалось собрать значительную сумму для помощи Украине. Не обошлось и без участия Владимира Зеленского.

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Единство с Украиной

Участие в церемонии UNITED FOR UKRAINE принял участие ряд футбольных игроков и функционеров, политических и общественных деятелей. Среди них нашлось место Андрею Шевченко и Джорджо Армани. Украинский футболист привез на благотворительный вечер флаг Украины с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

Сине-желтый флаг на аукционе удалось продать за 110 тысяч евро. Самое интересное, что начальная стоимость лота составляет всего 5 тысяч евро. Украинское знамя приобрела Лига футбольных клубов Серии А как символ их единства в поддержке Украины. Всего за мероприятие удалось собрать 150 тысяч евро, которые пойдут на возобновление стадиона в Ирпене. Все средства будут переведены через UNITED24.

Счастливый таксист

Также Андрей Шевченко попал в еще одну милую историю. Обладатель Золотого Мяча на церемонию уехал на такси. Водитель автомобиля узнал легенду Милана, поэтому воспользовался предоставлением судьбой возможностью. Таксист с удовольствием сделал фото с Шевченко.

Время от времени в такси встречаются замечательные встречи, которые запомнишь надолго в мыслях и сердце. Не всем удается везти Царя Востока. Эмоции,

– написал водитель такси у себя в инстаграмме.

Довольный таксист со Швеченко / инстаграмм водителя авто