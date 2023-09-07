Дежавю из футбольного прошлого: Шевченко сыграет против экс-звезды Реала на турнире по гольфу
Источник:инстаграмм Ryder Cup
Столица Италии примет престижный турнир по гольфу. Бывший футболист и тренер сборной Украины Андрей Шевченко примет участие в соревнованиях.
Андрей Шевченко даже по окончании карьеры профессионального футболиста не прощается со спортом. Бывший наставник активно занимается гольфом.
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Звездные команды по гольфу
Обладатель "Золотого мяча" будет выступать за звездную команду известного гольфиста Кори Павина. Также в компании Шевченко выступят бывший игрок американского футбола Виктор Круз, гонщик Карлос Сайнс и американская актриса Кэтрин Ньютон.
Другую команду возглавит Кови Монти. В обеих компаниях будет по 5 участников.
Шевченко сыграет на турнире по гольфу в Риме / Фото Ryder Cup
Интересно, что соперником Шевченко будет бывший звездный футболист Реала, Тоттенхэма и сборной Уэльса Харет Бэйл. Отметим, что бок о бок с валлийцем будет выступать вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.
Кроме Бейл и Джоковича команду, возглавляемую Монти, будут представлять серфингист Леонардо Фиораванти и ютубер Харет Хилберт.
- Напомним, что Шевченко играет в гольф с 23 лет. Андрей Николаевич даже имеет определенные достижения в этом виде спорта. К примеру, в 2011-м он получил "серебро" чемпионата Украины, а уже в 2013-м торжествовал на соревнованиях в Англии.
- В июне 2023-го бывший тренер "сине-желтых" и итальянского Дженоа принял участие в турнире по гольфу, организованном наставником МанСити Пепом Гвардиолом, за что его раскритиковала часть украинцев.