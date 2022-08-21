Шевченко: Мы несокрушимы

Президент УАФ Андрей Павелко, бронзовый призер Олимпиады по художественной гимнастике Анна Ризадинова и другие украинские спортсмены и тренеры присоединились к поздравлениям. Исключением не стал бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

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Футбольный коуч процитировал слова Александра и поздравил его с победой в реванше над Энтони Джошуа. Сделал Шевченко это на своей странице в инстаграмме, где выложил фото чемпиона мира с сине-желтым флагом в руках.

"Украинцы не сдаются. Они будут идти до конца, и мы победим", – Александр Усик. Очень важные слова, символизирующие силу Украинцев, мы несокрушимы. Поздравляю с победой,

– написал футбольный тренер.

Напомним, что на первом поединке против Джошуа украинский тренер лично поздравил Усика с победой, посетив раздевалку боксера.

В реванше Усик тоже одержал победу по решению судей, но в этот раз не так убедительно. Двое из трех рефери предпочли украинца, поэтому Александр победил по раздельному решению. Усик успешно защитил чемпионские пояса, которые так хотелось вернуть себе Джошуа.

Интересно, что после поражения в Энтони сдали нервы. Британец со злости бросил на ринг титулы соперника.