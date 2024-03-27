Вы дали небольшой кусочек счастья, –Шевченко в раздевалке поздравил сборную с выходом на Евро

Сборной Украины удалось обыграть Исландию 2:1, хотя именно "сине-желтые" пропустили первыми. Болельщики почувствовали какое-то дежавю с предыдущей игрой против боснийцев.

Голы Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика принесли Украине победу со счетом 2:1. Трибуны польского стадиона во Вроцлаве взорвались эмоциями после финального свистка Клемана Тюрпена. Сергей Ребров вывел сборную Украины на Евро-2024 в Германию.

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Президент УАФ пришел в раздевалку команды

После победы в раздевалку украинской сборной пришел президент УАФ Андрей Шевченко. Бывший футболист лично поздравил каждого футболиста команды и выдал эмоциональную речь.

Андрей Николаевич признался, что сразу после финального свистка получил большое количество сообщений от людей и даже защитников Украины, которые сейчас воюют на передовой. Шевченко заверил, что этой победой футболисты вдохновили военных на новые свершения в войне против России.

Поверьте мне, все очень ждали этого момента. Я знаю, что все в вас верят. Я получил тысячу смс поддержки от людей, в частности от тех, которые сейчас на первой линии защищают нашу страну. Вы дали им небольшой кусочек счастья. Поэтому я очень благодарю вас за это. Вы молодцы,

– заявил Шевченко.

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Уже в июне у сборной Украины запланированы три спарринга, которые станут частью подготовки команды к финальной части Евро-2024, которая начнется 14 июня в Германии. Чемпионат Европы продлится до 14 июля.

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