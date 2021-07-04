Шевченко: Никто никуда не будет спешить

Шевченко заверил, что не будет спешить с решением. В первую очередь его штаб отчитается перед Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

К слову Сегодня сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца, – Шевченко о поражении сборной Англии

Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. Как УАФ должна будет принимать решения, так и я. На это есть время, никто никуда не будет спешить. Мы должны отчитаться за проведенный турнир,

– сказал тренер.

В начале лета 2020 года Андрей Шевченко заключил новый контракт с УАФ до конца 2022 года. Шевченко должен готовить сборную Украины к чемпионату мира-2022.