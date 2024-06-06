"Эта цель нам по силам": Шевченко назвал задачу сборной Украины на Евро-2024

Уже на следующей неделе в Германии начнется чемпионат Европы 2024 по футболу. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал, какая задача будет стоять перед сборной Украины.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал, чего ожидает от выступления национальной сборной Украины на Евро-2024. 12 лет назад Андрей Николаевич сам зажигал на чемпионате Европы в "сине-желтой" футболке, а сейчас занимает кресло президента Украинской ассоциации футбола.

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Цель сборной Украины на Евро-2024

По словам Шевченко, задача-минимум, которая будет стоять перед командой Сергея Реброва, будет выход из группы в 1/8 финала турнира.

Цель – выйти из группы. Думаю, она нам по силам, а там посмотрим. Мы – самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс,

– сказал Андрей Шевченко.

Напомним, чемпионат Европы 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Сборная Украины на групповом раунде сыграет в одном квартете с национальными командами Бельгии, Словакии и Румынии.

В 1/8 финала континентального форума выйдут по две лучшие команды каждой из шести групп. Кроме того, пропуски в стадию плей-офф получат четыре из шести лучших третьих места по набранным очкам.