С каким соперником не хочет встречаться Шевченко
Украинская сборная уже провела один из трех контрольных спаррингов во время подготовки на чемпионат Европы-2020. На турнире наши ребята сыграют против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
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Андрей Шевченко рассказал, что не хотел бы, чтобы судьба свела его команду со сборной Италии. Наставник даже называет этого соперника одним из потенциальных победителей Евро-2020.
Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер,
– сказал Шевченко.
На Евро-2020 Украина стартует матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме.
- Неудивительно, что Шевченко называет именно сборную Италии. Эта страна не является чужой для наставника, который в течение 1999/2006 годов провел в Италии. Именно в Серии А в футболке Милана феерил Шевченко в качестве футболиста. В августе 2008 года нападающий вновь вернулся к "россонери", где пробыл до конца июня 2009 года на правах аренды.
- Итальянская сборная имеет в своем активе одну победу на чемпионате Европы. Произошло это в 1968 году.