З ким суперником не хоче зустрічатись Шевченко
Українська збірна вже провела один із трьох контрольних спарингів під час підготовки на чемпіонат Європи-2020. На турнірі наші хлопці зіграють проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.
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Андрій Шевченко розповів, що не хотів би, щоб доля звела його команду зі збірною Італії. Наставник навіть називає цього суперника одним із потенційних переможців Євро-2020.
Для нас було б великим успіхом вийти з групи, але я б не хотів зустрітися з Італією. У цієї команди відмінний склад і дуже хороший тренер,
– сказав Шевченко.