З ким суперником не хоче зустрічатись Шевченко

Українська збірна вже провела один із трьох контрольних спарингів під час підготовки на чемпіонат Європи-2020. На турнірі наші хлопці зіграють проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Андрій Шевченко розповів, що не хотів би, щоб доля звела його команду зі збірною Італії. Наставник навіть називає цього суперника одним із потенційних переможців Євро-2020.

Для нас було б великим успіхом вийти з групи, але я б не хотів зустрітися з Італією. У цієї команди відмінний склад і дуже хороший тренер,

– сказав Шевченко.