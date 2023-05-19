Шевченко открыл сбор на восстановление школы в особый день для Украины

В четверг, 18 мая, в Украине отмечали удивительный красивый праздник День вышиванки. К празднованию присоединился и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Андрей Николаевич предстал для нас в необычном стиле. Все болельщики привыкли видеть нашу легенду футбола в классическом или спортивном костюме в технической зоне для тренера за пределами футбольного поля. Но на этот раз Шевченко оделся в национальную одежду.

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Благотворительный розыгрыш от легенды футбола

Футбольный специалист рассказал, что эта рубашка для него особенная, ведь орнамент на ней из его родной Киевщины, а каштаны – упоминание о лучшем городе на земле для обладателя "Золотого мяча".

Таких рубашек есть только два экземпляра. Одну носит Андрей Шевченко, а вторую кто-нибудь может выиграть по итогам благотворительного розыгрыша. Футбольный наставник начал сбор на восстановление школы в селе Бузова (Бучанский район). Всем, кто хочет получить такую красивую вышиванку, нужно сделать пожертвование в размере 24 долларов. Благодаря такому донату каждый человек автоматически попадет в благотворительный розыгрыш вышиванки.

Рубашка на мне – особенная. Орнамент посвящен моей родной Киевщине, а каштаны – упоминание о самом лучшем городе на земле. Таких сорочек всего две. Одна для меня. Вторая – для кого-то из вас. Ее разыграют среди всех, кто поддержит наш сбор на восстановление школы в селе Бузово. Делайте пожертвование в 24 доллара, участвуйте в розыгрыше, выбирайте ту вышиванку, которая нравится больше всего,

– написал Шевченко.

Напомним, что Шевченко является послом платформы UNITED24, инициатором которой стал сам Владимир Зеленский. Также Шева с начала полномасштабного вторжения помогает родной стране всеми возможными способами – финансово, гуманитарно и медийно. Благодаря своей популярности Шевченко доносит миру правду о войне в Украине, которую развернула Россия.

Раньше Андрей Николаевич рассказал, как прошла первая неделя полномасштабной войны для него и его семьи, которая продолжает жить в Украине.