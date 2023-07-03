Шансы высокие: Андрей Шевченко может возглавить УАФ

В украинском футболе могут произойти большие перемены. На место руководителя УАФ претендует Андрей Шевченко, который готов заменить Андрея Павелка на ответственном посту.

16 июня действующий руководитель УАФ Андрей Павелко был арестован. После этого активизировались слухи о предстоящей смене президента УАФ.

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Шевченко близок, как никогда, чтобы заменить Павелка

Еще задолго до ареста Андрея Васильевича именно лучшего бомбардира в истории сборной Украины называли главным претендентом на эту должность, но тогда не было четкой конкретики и согласия от Шевченка. Сейчас, по информации известного журналиста и инсайдера Михаила Спиваковского, Андрей Николаевич согласился,

Андрей Николаевич – человек очень дипломатичный в этих вопросах. Мы знаем, что ему не очень "удобно" находиться в Украине более 182 дней в году и что у него семья, знаем, где. И по моей информации – только вот несколько дней назад Шевченко сказал "Да". Кажется, когда ситуация с Павелко перешла на новый уровень, потому что здесь уголовное производство. Сначала, как я понимаю, Офис президента или враги Павелка пытались совершить какой-то мятеж в Доме футбола. Ну, это же территория Павелка. Вы сражаетесь с человеком, который в этом настолько "Копенгаген", что съест вас и переварит,

– отметил журналист.

По его словам, УЕФА и ФИФА уже не смогут повредить украинскому футболу, ведь при уголовном производстве вмешательство власти в футбольные организации не могут быть незаконными.

Кроме того, аргумент, что УЕФА и ФИФА сразу какие-то санкции привлекут и все. А тут Чеферин уже ничего не сделает, это уголовное производство. Шевченко всегда говорил: "Ну…". А тут он сказал "Да". Не знаю, что у него означает "Да". Но сейчас как никогда Шевченко близок к тому, чтобы заменить Павелка. Вывод простой – если Павелко уйдет, то будет Шевченко. Сейчас шансы как никогда высоки,

– сказал Спиваковский.

Очень смелая и интересная информация, поэтому совсем скоро фейсбук-страницы сторонников Павелка могут начать зажигать. Единственное, что хотелось бы попросить у спичрайтеров всем известных людей – пожалуйста, добавьте больше разнообразия в тексты.

Андрей Шевченко после окончания карьеры футболиста