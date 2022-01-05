В интервью пресс-службе Шахтера Сергей Палкин рассказал, что Срне нравится его нынешняя работа в клубе и пока не было разговоров о его тренерские амбиции.
К слову Брентфорд не оставляет попыток подписать Мудрика, два предыдущих предложения Шахтер отклонил
"Здесь все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание", – сказал Палкин.
Карьера Срны в Шахтере
- За плечами Срны 15 сезонов в составе Шахтера, 536 матчей (рекорд клуба), 49 голов и 26 трофеев: Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 Кубков и 8 суперкубков Украины. Свой богатый футбольный опыт он может использовать, помогая молодым игрокам добиваться успехов с клубом.
- В 2019 году Срна завершил игровую карьеру (последним его клубом был Кальяри) и получил руководящую должность в Шахтере.