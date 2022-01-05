В интервью пресс-службе Шахтера Сергей Палкин рассказал, что Срне нравится его нынешняя работа в клубе и пока не было разговоров о его тренерские амбиции.

К слову Брентфорд не оставляет попыток подписать Мудрика, два предыдущих предложения Шахтер отклонил

"Здесь все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание", – сказал Палкин.

На данный момент главным тренером Шахтера является Роберто Де Дзерби, который возглавил "горняков" в мае 2021 года и начал свою работу в клубе с начала нового сезона.

Карьера Срны в Шахтере