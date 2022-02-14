Андрей Шевченко мило поздравил жену с Днем Валентина: фото
14 февраля 2022 , 20:15Читати новину українською
Источник:инстаграм Андрея Шевченко
Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поздравил свою жену Кристен Пазик с Днем всех влюбленных.
Соответствующее фото Шевченко опубликовал в своем инстаграме.
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"Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь", – подписал Андрей совместное фото.
Что известно о Пазик и Шевченко
- Кристен Пазик – американская и британская модель.
- Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджио Армани в 2002 году, а два года спустя сыграли свадьбу в Вашингтоне.
- У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.