Соответствующее фото Шевченко опубликовал в своем инстаграме.
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"Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь", – подписал Андрей совместное фото.
Что известно о Пазик и Шевченко
- Кристен Пазик – американская и британская модель.
- Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджио Армани в 2002 году, а два года спустя сыграли свадьбу в Вашингтоне.
- У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.