Соответствующее фото Шевченко опубликовал в своем инстаграме.

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"Счастливого Дня святого Валентина, моя любовь", – подписал Андрей совместное фото.

Что известно о Пазик и Шевченко

  • Кристен Пазик – американская и британская модель.
  • Андрей Шевченко и Кристен Пазик познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджио Армани в 2002 году, а два года спустя сыграли свадьбу в Вашингтоне.
  • У пары четверо сыновей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер.