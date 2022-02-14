Відповідне фото Шевченко опублікував у власному інстаграмі.
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"Щасливого Дня святого Валентина, моя любов", – підписав Андрій спільне фото.
Що відомо про Пазік та Шевченко
- Крістен Пазік – американська і британська модель.
- Андрій Шевченко та Крістен Пазік познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002 році, а через два роки зіграли весілля в Вашингтоні.
- У пари четверо синів: Джордан, Крістіан, Олександр і Райдер.