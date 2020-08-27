Головний тренер збірної України Андрій Шевченко відповів на питання з приводу зборів національної команди і підготовки до Ліги націй.

Коуч головної команди зазначив, що в даному турнірі має намір експериментувати зі складом. Його слова цитує офіційний сайт УАФ.

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Ми розглядаємо Лігу Націй як дуже важливий турнір. Для багатьох гравців відкривається можливість поборотися за місце в основному складі. Ми створюємо конкуренцію. Після Ліги націй починається кваліфікація чемпіонату світу, тому в цьому турнірі ми зможемо поекспериментувати, дати можливість молодим виконавцям проявити себе.

"Можливо, хтось із них допоможе нам на Євро або в кваліфікації чемпіонату світу. Тому ми створюємо таку конкуренцію, тому викликали таку кількість молодих гравців", – сказав Андрій Шевченко.

Зазначимо, що Георгій Бущан, Владислав Супряга, Олександр Тимчик, Олександр Сирота та Валерій Бондар уперше взяли участь у тренуванні національної збірної.

Куди готується збірна України

Україна продовжує підготовку до найближчих матчів, які проведе в Лізі націй проти Швейцарії (3 вересня) і Іспанії (6 вересня).