Поехала кукуха: российский теннисист разбил колено ракеткой после неудачи - курьезное видео
Андрей Рублев не сдержал эмоции после неудачного гейма против Карлоса Алькараса. Россиянин несколько раз ударил ракеткой о колено.
На днях в Турине проходит Итоговый турнир АТР. В Италию съехались девять лучших теннисистов, разбитых на две группы, пишет 24 канал.
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Был среди них и "нейтральный" россиянин Андрей Рублев. Он попал в группу к Карлосу Алькарасу, Александру Звереву и своему соотечественнику Даниилу Медведеву.
Турнир явно не задался для Рублева. В стартовой встрече он уступил Медведеву, после чего не смог остановить вторую ракетку мира Алькараса. В матче с испанцем у Андрея сдали нервы.
Отдав гейм на своей подаче на старте второго сета, россиянин решил выместить злобу на ракетке. Рублев шесть раз подряд изо всех сил ударил ею по колено и разбил его.
Видео срыва от Рублева:
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Впрочем, после этого россиянин продолжил игру, словно ничего не произошло. На пресс-конференции Андрей также заявил, что "ничего не было". Отметим, что поражение от Алькараса закрыло перед россиянином возможность выйти в плей-офф.