Андрей Пятов завершил карьеру футболиста: чем займется легендарный игрок в Шахтере

Донецкий Шахтер официально подтвердил, что капитан команды Андрей Пятов объявил об окончании профессиональной карьеры футболиста. Но он останется в структуре клуба.

Андрей Пятов таки вошел в новый тренерский штаб Патрика ван Леувена в Шахтере после окончания профессиональной карьеры. До этого игрок получил диплом тренера. А после этого получил предложение продолжить работу в клубе уже как тренер.

В то же время КДК дисквалифицировал игроков Шахтера и Днепра-1 за массовую драку в чемпионском матче

Однако он еще сыграет один матч за "горняков" – 6 августа в Лондоне команда проведет благотворительный матч против Тоттенхэма. Этот матч также будет прощальным и для Пятова.

Карьера Пятова в Шахтере

Андрей Пятов является воспитанником Звезды из Кропивницкого и полтавской Ворсклы. Именно оттуда в январе 2007 года Пятов перешел в Шахтер за один миллион евро.

С этого времени Пятов провел в составе Шахтера 482 матча. Это третий показатель в истории донецкого клуба и самое большое количество игр среди вратарей.

За это время с Шахтером Пятов завоевал 28 трофеев. 11 раз Пятов с "оранжево-черными" выигрывал золотые медали чемпионата Украины (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), выиграл 8 Кубков Украины (2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019) и 8 Суперкубков Украины (2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021). А в 2009 году стал обладателем Кубка УЕФА. Именно Пятов – самый титулованный футболист в истории Шахтера.