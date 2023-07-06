На своем заседании Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по итогам драки в матче 29-го тура УПЛ Шахтер – Днепр-1. Наказание получили футболисты, а также оба клуба.

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Как наказали игроков Шахтера и Днепра-1

В составе чемпионов Украины на 4 матча дисквалифицировали Ярослава Ракицкого, Виктора Корниенко и Анатолия Трубина. Голкипер сборной Украины пропустит всего 2 игры, поскольку еще 2 матча являются условным наказанием. Хавбек "горняков" Егор Назарина отстранен на 3 матча.

В Днепре-1 отстранение на 4 матча получили Рональд Матаррита, Жоау Пеглоу, Виталий Федорив и Алексей Гуцуляк. Кстати, легионеры уже покинули "спортклубовцев" и в новом сезоне не будут играть в чемпионате Украины.

Все перечисленные игроки уже отбыли один матч по данному отстранению еще в прошлом чемпионате.

Кроме того, Шахтер и Днепр-1 должны уплатить денежный взнос по 500 тысяч гривен. Все средства будут перечислены на платформу United24.

Напомним, что арбитр матча Екатерина Монзуль показала 6 красных карточек в матче Шахтер – Днепр-1. "Красный свет" перед собой увидели Трубин, Назарина, Матаррита, Пеглоу, Федорив, Сарапий. Остальные игроки получили наказание и дисквалификацию после детального просмотра инцидента.