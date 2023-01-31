Пятов – лучший инсайдер: вратарь Шахтера остроумно попрощался с идущим в МЛС ветераном

Донецкий Шахтер в ближайшее время покинет опытный защитник Сергей Кривцов. Его друг Андрей Пятов оригинально подтвердил трансферный инсайд.

Ветеран Шахтера Сергей Кривцов покинет Украину ради клуба Дэвида Бекхэма Интер Майами. Инсайдерскую информацию подтвердил голкипер горняков Андрей Пятов. А сделал он это в довольно оригинальной форме.

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Андрей Пятов опубликовал в Instagram видео фрагментов матчей, где он общается со своим товарищем по команде Сергеем Кривцовым. Зрителям не слышно, о чем именно говорили друзья, поэтому Андрей дал расшифровку разговора.

"Человек, с которым у меня всегда было идеальное взаимодействие на поле. На 13 секунде вы даже можете увидеть как кричу ему:

– Друг, вот ты классно сыграл, так и в Майами тебя заберут.

А Сергей мне:

– Андрей, какое Майами, фокус на матче. Я еще упал. Футболка грязная. Юля будет снова дома ругать.

Да, мне будет не хватать твоих шуток и надежности. Как на поле, так и вне его. Очень рад за тебя. Пусть развевается сине-желтое знамя по всему миру", – написал Пятов в Instagram.

Видео общения Пятова с Кривцовым

Подписчики в комментариях поблагодарили Пятова за остроумное сообщение, назвав Андрея "лучшим инсайдером".

, что Сергей Кривцов защищал цвета "горняков" с 2010 года За это время надежный защитник сыграл 224 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Кроме того, воспитанник запорожского Металлурга сыграл 31 матч за сборную Украины.