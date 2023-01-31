Ветеран Шахтера Сергей Кривцов покинет Украину ради клуба Дэвида Бекхэма Интер Майами. Инсайдерскую информацию подтвердил голкипер горняков Андрей Пятов. А сделал он это в довольно оригинальной форме.

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Андрей Пятов опубликовал в Instagram видео фрагментов матчей, где он общается со своим товарищем по команде Сергеем Кривцовым. Зрителям не слышно, о чем именно говорили друзья, поэтому Андрей дал расшифровку разговора.

"Человек, с которым у меня всегда было идеальное взаимодействие на поле. На 13 секунде вы даже можете увидеть как кричу ему:

– Друг, вот ты классно сыграл, так и в Майами тебя заберут.

А Сергей мне:

– Андрей, какое Майами, фокус на матче. Я еще упал. Футболка грязная. Юля будет снова дома ругать.

Да, мне будет не хватать твоих шуток и надежности. Как на поле, так и вне его. Очень рад за тебя. Пусть развевается сине-желтое знамя по всему миру", – написал Пятов в Instagram.

Видео общения Пятова с Кривцовым

Подписчики в комментариях поблагодарили Пятова за остроумное сообщение, назвав Андрея "лучшим инсайдером".

Напомним, что Сергей Кривцов защищал цвета "горняков" с 2010 года За это время надежный защитник сыграл 224 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Кроме того, воспитанник запорожского Металлурга сыграл 31 матч за сборную Украины.