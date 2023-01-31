Ветеран Шахтаря Сергій Кривцов покине Україну заради клубу Девіда Бекхема Інтер Маямі. Інсайдерську інформації підтвердив голкіпер гірників Андрій Пятов. А зробив він це у досить оригінальній формі.
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Андрій Пятов опублікував у Instagram відео фрагментів матчів, де він спілкується із своїм товаришем по команді Сергієм Кривцовим. Глядачам не чути, про що саме говорили друзі, тож Андрій дав розшифровку розмови.
"Людина, з якою у мене завжди була ідеальна взаємодія на полі. На 13 секунді ви навіть можете побачити як кричу йому:
– Друже, оце ти класно зіграв, так і в Маямі тебе заберуть.
А Сергій мені:
– Андрій, яке Маямі, фокус на матчі. Я ще й впав. Футболка брудна. Юля буде знову вдома сварити.
Так, мені буде не вистачати твоїх жартів та надійності. Як на полі, та і поза ним. Дуже радий за тебе. Нехай майорить синьо-жовтий прапор по всьому світу", – написав Пятов в Instagram.
Відео спілкування Пятова з Кривцовим
Підписники у коментарях подякували Пятову за дотепний допис, назвавши Андрія "найкращим інсайдером".