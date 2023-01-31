Ветеран Шахтаря Сергій Кривцов покине Україну заради клубу Девіда Бекхема Інтер Маямі. Інсайдерську інформації підтвердив голкіпер гірників Андрій Пятов. А зробив він це у досить оригінальній формі.

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Андрій Пятов опублікував у Instagram відео фрагментів матчів, де він спілкується із своїм товаришем по команді Сергієм Кривцовим. Глядачам не чути, про що саме говорили друзі, тож Андрій дав розшифровку розмови.

"Людина, з якою у мене завжди була ідеальна взаємодія на полі. На 13 секунді ви навіть можете побачити як кричу йому:

– Друже, оце ти класно зіграв, так і в Маямі тебе заберуть.

А Сергій мені:

– Андрій, яке Маямі, фокус на матчі. Я ще й впав. Футболка брудна. Юля буде знову вдома сварити.

Так, мені буде не вистачати твоїх жартів та надійності. Як на полі, та і поза ним. Дуже радий за тебе. Нехай майорить синьо-жовтий прапор по всьому світу", – написав Пятов в Instagram.

Відео спілкування Пятова з Кривцовим

Підписники у коментарях подякували Пятову за дотепний допис, назвавши Андрія "найкращим інсайдером".

Нагадаємо, що Сергій Кривцов захищав кольори "гірників" з 2010 року. За цей час надійний захисник зіграв 224 матчі, у яких забив 13 голів та віддав 4 асисти. Крім того, вихованець запорізького Металурга зіграв 31 матч за збірну України.