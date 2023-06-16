Жизнь не на зарплату, отвратительная вседозволенность и позор в сборной: Андрей Павелко и его скандалы

Долгое время Андрея Павелко сопровождают сплошные скандалы. Некоторые из них – более имиджевые. Хотя есть и такие, за которые должна наступить уголовная ответственность.

Андрей Павелко достаточно известен в спортивной среде личность. С 2015 года он является президентом Украинской ассоциации футбола (до мая 2019 года она называлась Федерация футбола Украины). И в этой должности он успел попасть в немалое количество скандалов. Еще часть была связана с его политической деятельностью – он был народным депутатом Украины с 2012 по 2019 год. А до этого даже баллотировался в мэры Днепра.

Читайте также От депутатского кресла – к камере СИЗО: за что судят президента УАФ Андрея Павелко

Сайт 24 Канала собрал наиболее знаковые скандальные истории, связанные с Андреем Павелко. Хотя самих скандалов с ним было гораздо больше.

Кубок Лиги чемпионов для падчерицы и криминального авторитета

В 2018 году финал Лиги чемпионов принимал Киев. Это самый престижный клубный футбольный турнир в Европе, где победитель получает соответствующий кубок. В УЕФА достаточно четко прописаны правила перевозки трофея. Но Андрей Павелко решил сделать "исключение" для своей неофициальной семьи. Именно тогда о Павелке стало известно широкой общественности.

Скандал возник после того, как в соцсети опубликовали фото, как 5-летняя Лиза Чаус целует кубок Лиги чемпионов, находясь в салоне авто. Девочка оказалась падчерицей Андрея Павелко – дочерью Екатерины Чаус, с которой вместе и проживал депутат, но нигде не указывал в декларации.



Лиза Чаус держит в руках кубок Лиги чемпионов/скрин

Фото наделало большой шум, а после этого его сразу удалили. Но оно оказалось не единственным, когда Павелко использовал кубок Лиги чемпионов, как ему желалось. Ведь фото с трофеем есть и у родной дочери Павелко Анастасии. Правда, в менее неожиданной обстановке.

Анастасия Павелко с кубком Лиги чемпионов/скрин

А вот где мало ожидалось увидеть кубок Лиги чемпионов – так это в одной из церквей Днепра. И держал "ушастого" там Александр Петровский. Его в то время называли сватом Андрея Павелко. В то же время, по данным СМИ, он более известен как криминальный авторитет по прозвищу "Нарик".



Андрей Павелко со священником и Александром Петровским в церкви в Днепре с трофеем Лиги чемпионов / фото Международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность"

Роскошная жизнь на "депутатскую" зарплату

Вне спортивной среды Павелко отметился слишком роскошной жизнью. И все это он смог, пока был народным депутатом Украины.

Еще в 2018 году вышло журналистское расследование. Среди прочего, журналисты установили, что Павелко с Екатериной Чаус арендовали квартиру в Киеве за 17 тысяч долларов ежемесячно. В то же время нигде не работавшая Екатерина Чаус вела довольно гламурную жизнь с постоянными отдыхами на фешенебельных курортах.

Кроме того, девушка хвасталась драгоценными подарками от Павелко, которые вряд ли он мог себе позволить на депутатскую зарплату.

Расследование о роскошной жизни семьи Павелко

Не исключено, что средства на столь роскошную жизнь Павелко получил именно благодаря футболу. И коррупции в нем. Журналисты провели расследование, где установили, что из бюджета ФФУ было выведено более миллиона долларов в результате покупки оборудования для футбольных полей через фирму-посредника в Эмиратах.

Расследование о коррупции в ФФУ по закупке оборудования для завода

Наказание за коррупцию

Но во время пребывания народным депутатом Павелко отметился не только роскошной жизнью. Но и подозрение в коррупции. Ведь после избрания нардепом в 2015 году он возглавил довольно влиятельный Комитет по бюджету Верховной Рады. И в 2015 году он возглавил уже упомянутую федерацию футбола Украины.

Когда Павелко председательствовал там, через государственную программу из бюджета выделили средства на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием по всей Украине. В общей сложности должно было быть выделено более миллиарда гривен на это.

Однако Министерство регионального развития прописало такие требования для закупки искусственной травы, под которые в Украине подходило только покрытие ООО "ФФУ Продакшн". Учредителем "ФФУ Продакшн" в 2016 году стала общественная организация "Федерация футбола Украины", которую и возглавлял Павелко.

Расследование по этому делу было начато еще в 2018 году. Но только в 2022 году дело дошло до суда. До сих пор рассматривается. 16 июня 2023 года Андрея Павелко отправили в СИЗО на 60 суток.

При этом любое решение суда по этому делу (первый раз его отправили в СИЗО еще в ноябре 2022 года, но тогда за него внесли залог в размере почти 10 миллионов гривен), Павелко и его сторонники называли "местью России" якобы за деятельность Павелко в УЕФА по отстранению России от международных соревнований.

Шапито в сборной Украины

Андрей Павелко – президент Украинской ассоциации футбола, и одна из его обязанностей – отвечать за развитие футбола в Украине. Однако то, в какой ситуации оказался украинский футбол, за последние несколько лет напоминал больше фарс.

В 2021 году сборная Украины вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. А после турнира неожиданно осталась без главного тренера. Оказалось, что УАФ не продлила соглашение с тренерским штабом Андрея Шевченко. После окончания контракта, 1 августа 2021 года, главная футбольная команда оказалась без тренера.

Пикантность ситуации заключалась в том, что Андрей Шевченко – кум Андрея Павелко, крестный отец его дочери Анастасии. Например, Шевченко снимался в политическом рекламном ролике Павелко. Он тогда баллотировался в мэры Днепра.

Агитационная реклама Андрея Павелко с участием Андрея Шевченко

Да и вообще само назначение Шевченко тренером сборной в 2016 году имело свой шлейф скандала. Его назначили помощником тогдашнего тренера сборной Украины Михаила Фоменко. Хотя его помощником должен стать другой тренер. Но так Шевченко получил соответствующий статус, уехал со сборной на провальный для нее Евро-2016, а уже тогда и стал главным тренером сборной. Поэтому многие болельщики недолюбливали Павелка именно из-за "кумовства в футболе" в прямом смысле этого слова. Ведь Шевченко во главе сборной Украины – это была именно его креатура.

Но такое окончание "отношений" между Шевченко и Павелко еще больше разозлило футбольных болельщиков. Шевченко утверждал, что он хотел продлить контракт, но ни Павелко, ни представители УАФ не вышли с ним на контакт.

Кроме того, скандальной ситуация была и потому, что команда осталась без тренера за месяц до важных матчей отбора на чемпионат мира 2022 года. А человека, которого все видели преемником Шевченко на этом посту, уже нельзя было назначить – Сергей Ребров к тому времени возглавил футбольный клуб Аль-Айн, и не мог досрочно расторгнуть соглашение.

Сборную Украины тогда доверили Александру Петракову, и с поставленной задачей он справился частично – сумел вывести команду в плей-офф квалификации, но там она уступила Уэльсу. А в Лиге наций команда не сумела занять первое место и подняться в элитный дивизион.

С Петраковым в УАФ поступили не менее однозначно. Никто так точно и не знал какая у него продолжительность контракта. И в январе 2023 года снова неожиданно оказалось, что сборная Украины остались без тренера. Павелко все обещал, что новым тренером станет Сергей Ребров. Но к тому времени выполнить это обещание было очень тяжело. Поэтому на матч в марте 2023 года команду готовил Руслан Ротань, для которого работа тренером сборной Украины, хоть и с приставкой "и.о.", была третьей одновременно. Ведь в то время он возглавлял и молодежную сборную Украины и футбольный клуб Александрия.

И только в июне 2023 года Сергей Ребров возглавил сборную Украины.