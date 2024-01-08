Встреча с легендой: Лунин похвастался фотографией с бывшим капитаном Реала

Бразильский защитник Марсело покинул "сливочных" летом 2022 года. За это время многолетний капитан Реала успел заскучать по своим бывшим одноклубникам.

Легенда "королевского клуба" Марсело посетил тренировку бывшей команды накануне полуфинала Суперкубка Испании. В составе Реала бразилец выиграл множество разнообразных трофеев. Его приезд должен был вдохновить подопечных Карло Анчелотти на новые победы.

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Радостно поздоровался с Марсело украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин. Украинец даже по-дружески поднял бразильца. Совместным фото Лунин поделился в социальных сетях.

Лунин и Марсело / инстаграмм Андрея Лунина

Видео визита Марсело к бывшим одноклубникам опубликовал официальный аккаунт Реала.

Марсело тепло поздоровался с игроками "сливочных": видео

Достижения Марсело в Реале

Марсело попал в Реал в 18 лет. До этого бразилец играл на своей родине за Флуминенсе.

В составе "сливочных" левый защитник сыграл 546 матчей, забил 38 мячей и отдал 103 ассиста.

Вместе с "королевским клубом" завоевал 25 трофеев: чемпион Испании (6 раз), обладатель Кубка Испании (2), Суперкубка Испании (5), победитель Лиги чемпионов (5), Суперкубка УЕФА (3) и клубного чемпионата мира (4).

Сейчас 35-летний футболист защищает цвета родного Флуминенсе и даже сыграл в финале клубного чемпионата мира.

Следующий матч Реал сыграет 10 января в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Соперником команды Лунина будет мадридский Атлетико.