Мадридський "Реал" не збирається проявляти активність на трансферному ринку в літнє міжсезоння.

"Реал" має фінансові проблеми і не зможе підписувати нових гравців, якщо не продасть когось із футболістів, повідомляє Marca.

До теми: "Реал" повідомив Луніну його майбутнє в клубі

Генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес повідомив, що клуб не стане викуповувати Альфонса ареоли з ПСЖ, і тому до складу повернувся Андрій Лунін.

Крім Луніна з оренди повернувся Мартін Едегор, який захищає кольори "Реал Сосьєдаду", і Дані Себальос, який виступає за "Арсенал".

Сезон Луніна

Андрій Лунін став гравцем "Ов'єдо" 14 червня, коли перейшов з "Реала" на правах оренди. Сезон Андрій розпочав у "Вальядоліді", але покинув клуб через брак ігрової практики.

За "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль. Лунін допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон.

З нового сезону українець має всі шанси стати запасним голкіпером у "Реалі".