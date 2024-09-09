Приоритет для Лунина – АПЛ: украинский голкипер Реала определился со своим будущим

Сага относительно будущего украинского голкипера Реала Андрея Лунина продолжается. Сообщают о том, что вратарь решил не продлевать контракт с "Королевским клубом".

Андрей Лунин, голкипер мадридского Реала, решил покинуть "сливочных" следующим летом свободным агентом. Причиной такого решения украинца отсутствие игрового времени.

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Лунин определился куда хочет уйти

25-летний голкипер окончательно решил покинуть Реал. Чемпионат в котором Андрей хотел бы выступать Английская Премьер-лига, то украинец будет в первую очередь рассматривать предложения от клубов с Туманного Альбиона.

После того как Лунин очень успешно заменил травмированного Куртуа сообщали, что вратарю предлагали контракт – Манчестер Юнайтед, Бавария и ПСЖ. Также лондонский Челси намеревался обменять Кепу на Лунина и доплатить 12 миллионов евро.

К слову. В прошлой кампании Андрей Лунин сыграл в 31 матче за Реал и пропустил 32 мяча. Также голкипер помог "бланкос" выиграть чемпионат Испании и победить в Лиге чемпионов.

Отметим, что была информация об интересе к украинскому голкиперу со стороны Атлетико, Ювентуса, Бетиса, Арсенала, Астон Виллы и Ньюкасла. Эти предложения не устраивали Реал Мадрид, так как боссы "сливочных" желают получить за Андрея – 30 миллионов евро.

В новом сезоне Лунин не сыграл ни одной минуты за мадридскую команду. При этом благодаря достижениям в прошлой кампании Андрей номинирован на награду лучшего голкипера мира.

В следующем туре Ла Лиги сезона-2024/2025 "галактикос" сыграет гостевой поединок против Реала Сосьедада, скорее всего украинец останется на скамейке запасных. Дата и время проведения матча – 14 сентября, в 22:00 по киевскому времени.