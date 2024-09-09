Андрій Лунін, голкіпер мадридського Реала, вирішив покинути "вершкових" наступного літа вільним агентом. Причиною такого рішення українця відсутність ігрового часу.

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Лунін визначився куди хоче піти

25-річний голкіпер остаточно вирішив покинути Реал. Чемпіонат у якому Андрій хотів би виступати Англійська Прем'єр-ліга, то українець буде у першу чергу розглядати пропозиції від клубів з Туманного Альбіону.

Після того як Лунін дуже успішно замінив травмованого Куртуа повідомляли, що воротарю пропонували контракт – Манчестер Юнайтед, Баварія та ПСЖ. Також лондонський Челсі мав намір обміняти Кепу на Луніна і доплатити 12 мільонів євро.

До слова. У минулій кампанії Андрій Лунін зіграв у 31 матчі за Реал та пропустив 32 м'ячі. Також голкіпер допоміг "бланкос" виграти чемпіонат Іспанії та тріумфувати у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що була інформація про інтерес до українського голкіпера зі сторони Атлетіко, Ювентуса, Бетіса, Арсенала, Астон Вілли та Ньюкасла. Ці пропозиції не влаштовували Реал Мадрид, так як боси "вершкових" бажають отримати за Андрія – 30 мільйонів євро.

У новому сезоні Лунін не зіграв жодної хвилини за мадридську команду. При цьому завдяки досягненням у минулій кампанії Андрія номіновано на нагороду найкращого голкіпера світу.

У наступному турі Ла Ліги сезону-2024/2025 "галактікос" зіграє гостьовий поєдинок проти Реала Сосьєдада, скоріш за все українець залишиться на лавці запасних. Дата та час проведення матчу – 14 вересня, о 22:00 за київським часом.