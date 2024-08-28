Контракт українського воротаря з "Королівським клубом" дійсний до літа 2025 року. Лунін ще не дав точної відповіді керівництву "вершковим", незважаючи на тиск з їх сторони.

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Яке майбутнє у Луніна в Мадриді

Повідомляють, що Андрій Лунін цього літа мав пропозиції від інших команд, але усі відхилив. 25-річний голкіпер мав наміри перебратись у один з топ-клубів Європи, щоб стати основним у стартовій одинадцятці, але команди вже укомолпектували воротарську позицію.

Головний тренер Реала, Карло Анчелотті планує задіяти другого голкіпера команди, лише у січні, у матчах Кубку Іспанії. Андрія не влаштовує такий розвиток подій, українець хоче мати більше ігрового часу.

Реал не покидає надії підписати новий контракт з Луніним на покращенних умовах. У клубі сподіваються, що Андрій змінить своє рішення та продовжить угоду ще на 3 сезони.

До слова. Андрієм Луніним цього літа цікавився Манчестер Юнайтед, Ювентус та Баварія. Раніше повідомляли, що Ман Сіті втратив інтерес до українського голкіпера.

Український голкіпер "бланкос" взимку 2025 року може розпочати пошук нової команди у якій йому гарантують стабільну ігрову практику. У Мадриді розраховують отримати за Андрія – 30 мільйонів євро та не планують відпустити воротаря безкоштовно.

У минулій кампанії Лунін зіграв 31 матч та пропустив 32 м'ячі. Також українець виграв конкуренцію у арендованого у Челсі Кепи, який мав заміняти травмованого Курутуа та допоміг "вершковим" виграти Ла Лігу та здобути 15-й, ювілейний, трофей Ліги чемпіонів.