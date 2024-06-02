Признание для Лунина: украинец попал в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

SofaScore составил рейтинг символической сборной сезона Лиги чемпионов-2023/2024. Туда попал и Андрей Лунин.

Андрей Лунин провел финал Лиги чемпионов на скамейке запасных. Однако несмотря на это, он попал в команду недели Лиги чемпионов от SofaScore.

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Андрей Лунин в важном рейтинге

SofaScore уже традиционно опубликовали на своем сайте команду недели. На этот раз украинец попал в символическую сборную сезона Лиги чемпионов-2023/2024.

Андрей Лунин получил оценку 7,58.

Команда недели предоставлена Sofascore

Андрей Лунин защищал ворота Реала во всех матчах Лиги чемпионов, кроме финала. Лунин провел 8 поединков, в частности все в плей-офф, в которых пропустил 10 мячей и дважды оставлял свои ворота "сухими".

Отметим, что Реал победил Боруссию Дортмунд в финале Лиги чемпионов-2024. Для Андрея Лунина это второй титул победителя ЛЧ в карьере.