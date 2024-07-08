Новые условия для Реала: останется ли Лунин в "Королевском клубе"
Источник:AS
Вратарь сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин может покинуть "Королевский клуб". Игрок рассказал при каких условиях подпишет новый контракт и продолжит карьеру в Мадриде.
Андрей в сезоне-2023/2024 хорошо заменил травмированного Тибо Куртуа и помог Реалу выиграть Ла Лигу и выйти в победный финал Лиги Чемпионов. Переговорами на счет продления контракта со "сливочными" занимается агент Лунина Жорже Мендеш.
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Условия Лунина для мадридцев
Голкипер готов продлить контракт с "Королевским клубом", если будет иметь игровую практику. Реал видит в нем только как игрока замены для Тибо Куртуа. Действующий контракт Лунина с Мадридом истекает в июне 2025 года.
Если украинец покинет клуб, то его агент планирует привезти в Реал португальского кипера Порту Диогу Кошту. Также Андреем заинтересованы такие клубы как Ювентус, Бавария, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.
После того как клуб и игрок придут к согласию новый контракт будет действителен до 2028 года. Также Андрей будет получать большую зарплату сумма которой не разглашается.К слову. Ранее была информация, что Реал готов продать Лунина за 35 миллионов евро.
Лунин в Реал Мадриде
- В июне 2018 года Андрей присоединился к "Королевскому клубу", а уже в июле того же года состоялось представление игрока.
- В прошлом сезоне голкипер провел 31 матч, пропустил 32 гола и 12 раз оставил ворота "сухими".