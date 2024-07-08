Андрій у сезоні-2023/2024 добре замінив травмованого Тібо Куртуа та допоміг Реалу виграти Ла Лігу та вийти у переможний фінал Ліги Чемпіонів. Перемовинами на рахунок продовження контракту з "вершковими" займається агент Луніна Жорже Мендеш.

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Умови Луніна для мадридців

Голкіпер готовий продовжити контракт з "Королівським клубом", якщо буде мати ігрову практику. Реал вбачає в ньому тільки як гравця заміни для Тібо Куртуа. Дійсний контракт Луніна з Мадридом спливає в червні 2025 року.

Якщо українець залишить клуб, то його агент планує привезти в Реал португальского кіпера Порту Діогу Кошту. Також Андрієм зацікавлені такі клуби як Ювентус, Баварія, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед.

Після того як клуб і гравець дійдуть згоди новий контракт буде дійсний до 2028 року. Також Андрій буде отримувати більшу зарплату сума якої не розголошується.

До слова. Раніше була інформація, що Реал готовий продати Луніна за 35 мільйонів євро.

Лунін в Реал Мадриді