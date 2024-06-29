Уже несколько месяцев ходят слухи, что Андрей Лунин не хочет продлевать контракт с Реалом. Все из-за того, что голкипер не хочет сидеть в тени своего конкурента и основного вратаря "сливочных" – Тибо Куртуа.

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Лунин не планирует оставаться в Реале

Сейчас руководство испанского гранда хочет завершить сотрудничество с украинцем через год или же как еще один вариант рассматривает его продажу летом 2024 года.

В раздевалке "сливочных" предполагали, что Андрей Лунин не будет продлевать контракт, а будет искать новый клуб на сезон-2024/2025.

Тренерский штаб не волнуется за возможный уход украинца, поскольку основным голкипером Реала есть и будет Тибо Куртуа, но они также осознают, что в тот момент, когда появится важное предложение для игрока, ситуация может измениться.

Поскольку сборная Украины завершила свои выступления на Евро-2024, Андрей Лунин не смог укрепить свои позиции на рынке, как он надеялся, ведь отыграл лишь в одном матче (против Румынии) и больше не выходил в стартовом составе.

Справка. Действующий контракт Андрея Лунина с Реалом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, что портал что портал что портал WhoScored оценил голкипера Реала как худшего игрока на Евро-2024.