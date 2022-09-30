В поисках игровой практики: Реал планирует продать Лунина следующим летом

Вратарь сборной Украины так и не стал основным в Реале за пять лет. За год до конца контракта мадридцы хотят заработать на украинце денег.

Украинский вратарь Андрей Лунин продолжает размышлять над возможной сменой клуба. У кипера Реала почти нет игровой практики, поскольку он сидит на замене под Тибо Куртуа.

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Между тем, испанские СМИ сообщают, что кипер очень близок к смене команды следующим летом. В клубе нет претензий к Андрею, однако не готовы ему обещать больше игрового времени.

К тому же контракт Лунина с "бланкосом" подходит к концу в 2024 году. Таким образом, Реал хочет заработать на переходе украинца, потому и не возражают против трансфера.

При этом и сам украинский горит желанием найти клуб, где он будет постоянным игроком основы. Одной из заинтересованных команд является Бавария, которая ищет замену для Мануэля Нойера.

Лунин не стал основным в Реале

Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.

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Последние два сезона Андрей был дублером Тибо Куртуа, но за все это время сыграл всего 5 матчей за команду. В сборной Украины у него на счету семь поединков.