Для Лунина сезон завершен: ворота последних клубных матчей будет защищать Куртуа

По результатам матча с Вильярреалом оставшиеся матчи Реала Андрей Лунин проведет на скамейке запасных. Тибо Куртуа сыграет в основе последний тур Ла Лиги и финал Лиги чемпионов.

В матче с Вильярреалом Андрей Лунин пропустил 4 мяча. Реал сыграл в ничью и потерял очки.

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Андрей Лунин до конца сезона просидит в запасе

Несмотря на то, что Карло Анчелотти поддержал украинца после матча с Вильярреалом, в последнем матче Ла Лиги против Бетиса и финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд на воротах будет стоять Тибо Куртуа.

В команде считают, что бельгиец заслуживает этого шанса, поскольку в трех подряд матчах чемпионата Испании он не пропустил ни одного гола.

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел за Реал 31 матч, в котором он пропустил 32 мяча и 17 раз отстоял "на ноль".

Отметим, что уже 1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал встретится с дортмундской Боруссией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.