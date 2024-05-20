У матчі з Вільярреалом Андрій Лунін пропустив 4 м'ячі. Реал зіграв в нічию і втратив очки.
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Андрій Лунін до кінця сезону просидить в запасі
Попри те, що Карло Анчелотті підтримав українця після матчу з Вільярреалом, в останньому матчі Ла Ліги проти Бетіса та фіналі Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд на воротах стоятиме Тібо Куртуа.
У команді вважають, що бельгієць заслуговує на цей шанс, оскільки в трьох поспіль матчах чемпіонату Іспанії він не пропустив жодного гола.
Зазначимо, що вже 1 червня відбудеться фінал Ліги чемпіонів, в якому мадридський Реал зустрінеться з дортмундською Боруссією. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.