Команды ушли на перерыв при счете 1:4. Однако во втором тайме хозяева совершили камбэк и финальный свисток зафиксировал феерическую ничью 4:4.

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Полная поддержка украинцу

В этом матче ворота "сливочных" защищал Андрей Лунин. На послематчевой пресс-конференции Карло Анчелотти прокомментировал выступление украинца и рассказал, обвиняет ли он голкипера в потере победы.

Мне понравилась его игра, он ничего не мог поделать в моментах с пропущенными мячами. Он провел хорошую игру после перерыва. Эти голы, очевидно, не его вина,

– сказал тренер Реала.

Отметим, что уже 1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором мадридский Реал встретится с дортмундской Боруссией. Украинский голкипер рискует не сыграть в этом матче из-за восстановления от травмы Тибо Куртуа. Большинство испанских СМИ сообщают, что место в воротах на решающий матч сезона займет именно бельгиец.

Обращение к Лунину

По информации Defensa Central, на фоне этих разговоров Карло Анчелотти провел разговор с Андреем Луниным. Тренер в очередной раз отметил, что еще не принял окончательное решение и заявил, что рассчитывает на украинского голкипера в финале.

Я еще не принял решение, кто сыграет против Боруссии. Ты нужен мне в финале в лучшем виде. Без тебя мы не были бы на "Уэмбли",

– сказал Анчелотти.

Справка. Перед финалом ЛЧ "сливочные" проведут еще один поединок в Ла Лиге. Он состоится 25 мая на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Напомним что в нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 31 матч за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".