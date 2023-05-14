Надо бежать из болота: экс-звезда Манчестер Юнайтед дал совет российским футболистам

Бывший украинский футболист Андрей Канчельскис оценил перспективы российского футбола. Уроженец Кропивницкого призвал футболистов и тренеров бежать из России.

Российский футбол получил заслуженное наказание из-за агрессии против Украины. Футбольные клубы страны-террористки отстранены от европейских турниров, а сборные недопущены к континентальным соревнованиям. Бывший игрок Динамо и Шахтера Андрей Канчельскис, избравший российское гражданство, поставил диагноз состояния футбола в своей новой родине.

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Канчельскис: Надо бежать как тренерам, так и игрокам

В интервью российским СМИ, экс-звезда Манчестер Юнайтед и Эвертона призвал россиян бежать из болот.

"Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение нужно рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам.

Но я говорю о топ-чемпионатах Европы, а не о Польше или Венгрии. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран нужно ориентироваться.

Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы", – сказал Канчельскис.

Стоит отметить, что вряд ли топ-лиги Европы с радостью встретят российских футболистов и тренеров. Поэтому представителям страны-агрессора следует развернуть голову в противоположную сторону.