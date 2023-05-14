Российский футбол получил заслуженное наказание из-за агрессии против Украины. Футбольные клубы страны-террористки отстранены от европейских турниров, а сборные недопущены к континентальным соревнованиям. Бывший игрок Динамо и Шахтера Андрей Канчельскис, избравший российское гражданство, поставил диагноз состояния футбола в своей новой родине.
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Канчельскис: Надо бежать как тренерам, так и игрокам
В интервью российским СМИ, экс-звезда Манчестер Юнайтед и Эвертона призвал россиян бежать из болот.
"Мы все прекрасно понимаем, что сейчас находимся в большом болоте. Поэтому любое предложение нужно рассматривать и бежать как тренерам, так и игрокам.
Но я говорю о топ-чемпионатах Европы, а не о Польше или Венгрии. Франция, Бельгия, Германия – на лиги этих стран нужно ориентироваться.
Вы еще скажите, что можно ехать тренировать в Люксембург или Кипр. Конечно, нет, надо уважать себя. Нужно смотреть на топ-7 лиг Европы", – сказал Канчельскис.
Стоит отметить, что вряд ли топ-лиги Европы с радостью встретят российских футболистов и тренеров. Поэтому представителям страны-агрессора следует развернуть голову в противоположную сторону.
- Напомним, что Андрей Канчельскис родился 3 января 1969 в Кропивницком (тогда Кировоград).
- Талантливый футболист сразу попал на радары киевского Динамо, куда перешел по приглашению Валерия Лобановского. Однако амбициозный хавбек не захотел долго ждать свободного места в основе и в 1990 стал игроком донецкого Шахтера.
- В 1991 году "горняки" за 890 тысяч фунтов стерлингов продали Андрея в Манчестер Юнайтед. В составе "красных дьяволов" Канчельскис провел четыре сезона, дважды став чемпионом Англии, а также выиграв Суперкубок Европы, Кубок Англии и Кубок Английской лиги.
- Впоследствии Алекс Фергюсон сделал ставку на юного Дэвида Бекхэма и МЮ продал Канчельскиса в Эвертон.
- Впоследствии в его карьере были итальянская Фиорентина, шотландский Рейнджерс, английские Манчестер Сити и Саутгемптон, Аль-Хиляль из Саудовской Аравии и ряд российских клубов.
- Несмотря на то, что Андрей Канчельскис родился в Украине, он решил выступать за сборную России.