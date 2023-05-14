Російський футбол отримав заслужене покарання через агресію проти України. Футбольні клуби країни-терористки відсторонені від європейських турнірів, а збірні недопущені до континентальних змагань. Колишній гравець Динамо та Шахтаря Андрій Канчельскіс, який обрав російське громадянство, поставив діагноз стану футболу у своїй новій батьківщині.

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Канчельскіс: Треба бігти як тренерам, так і гравцям

В інтерв'ю російським ЗМІ, ексзірка Манчестер Юнайтед та Евертона закликав росіян тікати з боліт.

"Ми всі чудово розуміємо, що зараз перебуваємо у великому болоті. Тому будь-яку пропозицію треба розглядати та бігти як тренерам, так і гравцям.

Але я говорю про топ-чемпіонати Європи, а не про Польщу чи Угорщину. Франція, Бельгія, Німеччина – на ліги цих країн треба орієнтуватись.

Ви ще скажіть, що можна їхати тренувати до Люксембургу або Кіпру. Звісно, ні, треба поважати себе. Потрібно дивитися на топ-7 ліг Європи", – сказав Канчельскіс.

Варто зазначити, що навряд чи топ-ліги Європи радо зустрінуть російських футболістів та тренерів. Тож представникам країни-агресора варто розвернути голову в протилежний бік.