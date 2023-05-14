Російський футбол отримав заслужене покарання через агресію проти України. Футбольні клуби країни-терористки відсторонені від європейських турнірів, а збірні недопущені до континентальних змагань. Колишній гравець Динамо та Шахтаря Андрій Канчельскіс, який обрав російське громадянство, поставив діагноз стану футболу у своїй новій батьківщині.
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Канчельскіс: Треба бігти як тренерам, так і гравцям
В інтерв'ю російським ЗМІ, ексзірка Манчестер Юнайтед та Евертона закликав росіян тікати з боліт.
"Ми всі чудово розуміємо, що зараз перебуваємо у великому болоті. Тому будь-яку пропозицію треба розглядати та бігти як тренерам, так і гравцям.
Але я говорю про топ-чемпіонати Європи, а не про Польщу чи Угорщину. Франція, Бельгія, Німеччина – на ліги цих країн треба орієнтуватись.
Ви ще скажіть, що можна їхати тренувати до Люксембургу або Кіпру. Звісно, ні, треба поважати себе. Потрібно дивитися на топ-7 ліг Європи", – сказав Канчельскіс.
Варто зазначити, що навряд чи топ-ліги Європи радо зустрінуть російських футболістів та тренерів. Тож представникам країни-агресора варто розвернути голову в протилежний бік.
- Нагадаємо, що Андрій Канчельскіс народився 3 січня 1969 році в Кропивницькому (тоді Кіровоград).
- Талановитий футболіст одразу потрапив на радари київського Динамо, куди перейшов на запрошення Валерія Лобановського. Проте амбітний хавбек не захотів довго чекати вільного місця в основі та в 1990 році став гравцем донецького Шахтаря.
- У 1991 році "гірники" за 890 тисяч фунтів стерлінгів продали Андрія в Манчестер Юнайтед. У складі "червоних дияволів" Канчельскіс провів чотири сезони, двічі ставши чемпіоном Англії, а також вигравши Суперкубок Європи, Кубок Англії та Кубок Англійської ліги.
- Згодом Алекс Фергюсон зробив ставку на юного Девіда Бекхема, тож МЮ продав Канчельскіса до Евертона.
- Згодом в його кар'єрі були італійська Фіорентина, шотландський Рейнджерс, англійські Манчестер Сіті та Саутгемптон, Аль-Хіляль з Саудівської Аравії та низка російських клубів.
- Попри те, що Андрій Канчельскіс народився в Україні, він вирішив виступати за збірну Росії.