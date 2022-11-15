Настоящий патриот: Ярмоленко приехал в родной Чернигов – счастливое фото

Андрей Ярмоленко поделился радостным известием со своими подписчиками в инстаграмме. Правый вингер Аль-Айна вернулся в Украину.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко впервые с 24 февраля приехал на украинскую землю. Футболист выложил фото из родной Черниговщины.

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Ярмоленко: Наконец-то я дома

Правый вингер счастлив вернуться домой. Легионер Аль-Айна выложил фото на фоне стелы с надписью: "Черниговский район". Там футболист провел свои лучшие детские годы и начинал делать первые футбольные шаги в будущей успешной карьере.

Наконец-то я дома,

– подписал Ярмоленко.



Ярмоленко вернулся в Черниговскую область / Фото из инстаграммы футболиста

Отметим, что после 24 февраля Ярмоленко активно помогал родному городу. Также Андрей помог родным Яремчука уехать из обстрелянного Чернигова, а именно родителями жены Романа.

Ярмоленко до 28 августа 2017 играл в Украине. Начинал карьеру в Десне, а продолжил выступления в киевском Динамо. Выступает за Аль-Айн, который возглавляет Сергей Ребров. За новую команду отыграл 10 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи.