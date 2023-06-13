Динамо потирает руки: Аль-Айн объявил об уходе Андрея Ярмоленко - фото
Источник:твиттер Аль-Айна
Украинский вингерь завершил свои выступления в ОАЭ после одного сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры Андрея есть возвращение в Киев.
Минувшим летом Андрей Ярмоленко покинул Вест Хэм и переехал в ОАЭ, Капитан сборной Украины перешел в Аль-Айн, где тренером работал Сергей Ребров.
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Контракт был подписан по схеме 1+1. Это означало, что после сезона 2022-2023 Аль-Айн должен был принять решение активировать ли опцию автоматического продления контракта.
Впрочем, клуб решил прекратить сотрудничество с 33-летним украинцем. Об этом объявил твиттер Аль-Айна, пожелав Андрею всего наилучшего: "Спасибо и удачи в будущем".
Аль-Айн попрощался с Андреем Ярмоленко / twitter.com/alainfcae_en
В течение этого сезона Андрей наиграл 28 матчей за команду из ОАЭ. На его счету 12 голов и 4 ассиста. Вместе с клубом Ярмоленко стал вицечемпионом ОАЭ, а также финалистом местного Кубка и Кубка лиги. Многие СМИ сообщают, что летом вингер вернется в Динамо.
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История успеха Андрея Ярмоленко
- В составе киевлян Ярмоленко играл с 2007 по 2017 годы
- На его счету 137 голов в 341 матче
- Вместе с "бело-синими" Андрей трижды выигрывал УПЛ и Суперкубок Украины, а также дважды принимал Кубок страны
- В 2017 году Динамо продало вингера в дортмундскую Боруссию за 25 миллионов евро
- В Дортмунде Ярмоленко провел всего один сезон, забив 6 голов в 26 играх
- После этого Андрей отдал четыре года Вест Хэму, оформив 13 мячей в 86 матчах
- За сборную Украины вингер выступает с 2009 года, съездив с ней на три чемпионата Европы
- На его счету 45 голов в 113 матчах