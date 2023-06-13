Динамо потирает руки: Аль-Айн объявил об уходе Андрея Ярмоленко - фото

Украинский вингерь завершил свои выступления в ОАЭ после одного сезона. Одним из вариантов продолжения карьеры Андрея есть возвращение в Киев.

Минувшим летом Андрей Ярмоленко покинул Вест Хэм и переехал в ОАЭ, Капитан сборной Украины перешел в Аль-Айн, где тренером работал Сергей Ребров.

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Контракт был подписан по схеме 1+1. Это означало, что после сезона 2022-2023 Аль-Айн должен был принять решение активировать ли опцию автоматического продления контракта.

Впрочем, клуб решил прекратить сотрудничество с 33-летним украинцем. Об этом объявил твиттер Аль-Айна, пожелав Андрею всего наилучшего: "Спасибо и удачи в будущем".



Аль-Айн попрощался с Андреем Ярмоленко / twitter.com/alainfcae_en

В течение этого сезона Андрей наиграл 28 матчей за команду из ОАЭ. На его счету 12 голов и 4 ассиста. Вместе с клубом Ярмоленко стал вицечемпионом ОАЭ, а также финалистом местного Кубка и Кубка лиги. Многие СМИ сообщают, что летом вингер вернется в Динамо.

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История успеха Андрея Ярмоленко