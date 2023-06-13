Минулого літа Андрій Ярмоленко залишив Вест Хем та переїхав у ОАЕ, Капітан збірної України перейшов у Аль-Айн, де тренером працював Сергій Ребров.
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Контракт був підписаний за схемою 1+1. Це означало, що після сезону 2022-2023 Аль-Айн мав прийняти рішення, чи активувати опцію автоматичного продовження контракту.
Втім клуб вирішив припинити співпрацю із 33-річним українцем. Про це оголосив твітер Аль-Айна, побажавши Андрію всього найкращого: "Дякуємо та успіхів у майбутньому".
Аль-Айн попрощався із Андрієм Ярмоленком / twitter.com/alainfcae_en
Протягом цього сезону Андрій награв 28 матчів за команду з ОАЕ. На його рахунку 12 голів та 4 асисти. Разом із клубом Ярмоленко став віцечемпіоном ОАЕ, а також фіналістом місцевого Кубка та Кубка ліги. Чимало ЗМІ повідомляють, що влітку вінгер повернеться в Динамо.
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Історія успіху Андрія Ярмоленка
- У складі киян Ярмоленко грав з 2007 по 2017 роки
- На його рахунку 137 голів у 341 матчі
- Разом із "біло-синіми" Андрій тричі вигравав УПЛ та Суперкубок України, а також двічі брав Кубок країни
- У 2017 році Динамо продало вінгера у дортмундську Боруссію за 25 мільонів євро
- У Дортмунді Ярмоленко провів лише один сезон, забивши 6 голів у 26-ти іграх
- Після цього Андрій віддав чотири роки Вест Хему, оформивши 13 м'ячів у 86-ти матчах
- За збірну України вінгер виступає з 2009 року, з'їздивши з нею на три чемпіонати Європи
- На його рахунку 45 голів у 113 матчах