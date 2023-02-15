Динамовское сердце: Ярмоленко отказался от перехода в турецкий клуб

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко мог сменить клуб во время зимнего трансферного окна. Им интересовался клуб из Турции, но Ярмоленко отказался туда переходить.

По информации ТаТоТаке, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил конкретное предложение от одного из клубов чемпионата Турции. Название команды не называют, но речь идет о команде зоны еврокубков.

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При этом в Турции Ярмоленко предложили те же финансовые условия, которые он имеет и сейчас в клубе Аль-Айн в ОАЭ. Но Ярмоленко не стал их рассматривать.

Следует отметить, что трансферное окно в Турции должно было закрыться 8 февраля. Однако ФИФА решили продлить его еще на 10 дней – до 18 февраля, чтобы команды могли оформить переходы игроков. Причиной стало мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию. Оно унесло немало жизней . А некоторые футбольные клубы даже снялись с чемпионата Турции из-за этого.

Такое решение игрока может быть связано с тем, что он хочет вернуться в состав киевского Динамо, где в свое время и выступал. Контракт Ярмоленко с Аль-Айном действует до лета 2023 года. Но не исключено, что Динамо удастся договориться о переходе Ярмоленко гораздо быстрее. Ведь киевский клуб во время зимнего трансферного окна потерял своего лидера Виктора Цыганкова, который как раз и выступал на позиции правого вингера. Так что Ярмоленко может его заменить.