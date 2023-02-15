За інформацією ТаТоТаке, вінгер збірної України Андрій Ярмоленко отримав конкретну пропозицію від одного із клубів чемпіонату Туреччини. Назву команди не називають, але мова йде про команду зони єврокубків.

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При цьому в Туреччині Ярмоленкові запропонували ті ж фінансові умови, що він має і зараз в клубі Аль-Айн в ОАЕ. Але Ярмоленко не став її розглядати.

Варто відзначити, що трансферне вікно в Туреччині мало закритися 8 лютого. Однак ФІФА вирішили продовжити його ще на 10 днів – до 18 лютого, щоб команди могли оформити переходи гравців. Причиною став потужний землетрус, що сколихнув Туреччину та Сирію. Він забрав чимало життів. А деякі футбольні клуби навіть знялися з чемпіонату Туреччини через це.

Таке рішення гравця може бути пов'язане з тим, що він хоче повернутися до складу київського Динамо, де свого часу і виступав. Контракт Ярмоленка з Аль-Айном діє до літа 2023 року. Але не виключено, що Динамо вдасться домовитися про перехід Ярмоленка значно швидше. Адже київський клуб під час зимового трансферного вікна втратив свого лідера Віктора Циганкова, який якраз і виступав на позиції правого вінгера. Тож Ярмоленко може його замінити.