По информации ТаТоТаке, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил конкретное предложение от одного из клубов чемпионата Турции. Название команды не называют, но речь идет о команде зоны еврокубков.
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При этом в Турции Ярмоленко предложили те же финансовые условия, которые он имеет и сейчас в клубе Аль-Айн в ОАЭ. Но Ярмоленко не стал их рассматривать.
Такое решение игрока может быть связано с тем, что он хочет вернуться в состав киевского Динамо, где в свое время и выступал. Контракт Ярмоленко с Аль-Айном действует до лета 2023 года. Но не исключено, что Динамо удастся договориться о переходе Ярмоленко гораздо быстрее. Ведь киевский клуб во время зимнего трансферного окна потерял своего лидера Виктора Цыганкова, который как раз и выступал на позиции правого вингера. Так что Ярмоленко может его заменить.