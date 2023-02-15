По информации ТаТоТаке, вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил конкретное предложение от одного из клубов чемпионата Турции. Название команды не называют, но речь идет о команде зоны еврокубков.

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При этом в Турции Ярмоленко предложили те же финансовые условия, которые он имеет и сейчас в клубе Аль-Айн в ОАЭ. Но Ярмоленко не стал их рассматривать.

Следует отметить, что трансферное окно в Турции должно было закрыться 8 февраля. Однако ФИФА решили продлить его еще на 10 дней – до 18 февраля, чтобы команды могли оформить переходы игроков. Причиной стало мощное землетрясение, всколыхнувшее Турцию и Сирию. Оно унесло немало жизней. А некоторые футбольные клубы даже снялись с чемпионата Турции из-за этого.

Такое решение игрока может быть связано с тем, что он хочет вернуться в состав киевского Динамо, где в свое время и выступал. Контракт Ярмоленко с Аль-Айном действует до лета 2023 года. Но не исключено, что Динамо удастся договориться о переходе Ярмоленко гораздо быстрее. Ведь киевский клуб во время зимнего трансферного окна потерял своего лидера Виктора Цыганкова, который как раз и выступал на позиции правого вингера. Так что Ярмоленко может его заменить.