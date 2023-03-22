"Для них это далеко": Ярмоленко рассказал о помощи ВСУ и отношении к войне в Украине в ОАЭ

Капитан национальной сборной по футболу вместе с партнерами контактирует с волонтерами и оказывает финансовую помощь на необходимые цели. Андрей поблагодарил военных за защиту Родины.

Украинские спортсмены объединились вокруг помощи Украины после начала войны с Россией. Большинство из них помогают Родине в гуманитарном и финансовом планах.

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Одним из самых активных в этом аспекте является капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко. Он рассказал, как координирует помощь Украине вместе с партнерами по команде.

С начала войны мы пытались сбрасываться и делать нечто общее. А потом уже каждый в отдельности. Это не 2-3 футболиста, а каждый игрок сборной Украины, а также футболисты Динамо и Шахтера, не являющиеся сборниками. Каждый пытается помочь своему городу. Если сумма такова, что ты можешь потянуть сам, ты платишь сам. Если больше – сбрасываемся. Сотрудничаем с волонтерами и закупаем все необходимое нашим военным, что они просят. Самое главное – помогать и не забывать о наших военных. Благодаря им мы сейчас можем сидеть, разговаривать и играть в футбол.

– заявил Андрей.

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Прошлым летом Ярмоленко сменил клуб, перебравшись из английского Вест Хэма в Аль-Айн. В настоящее время вингер выступает под руководством украинского тренера Сергея Реброва. Футболист рассказал, как в ОАЭ относятся к войне на Украине.

Для них это далековато. Их страна всегда придерживается нейтралитета. Простые люди и болельщики Аль-Айна ничего не спрашивают у меня о войне, но там много украинцев. Около десяти дней тому назад я и Сергей Ребров встречались с украинцами. Было очень приятно всех их видеть,

– подытожил Ярмоленко.

В лагерь сборной вингер прибыл с повреждением и пока занимается индивидуально. Андрей рассказал, стоит ли его ждать в матче с Англией в воскресенье.

Пока неизвестно, смогу ли я сыграть. Все будет ясно за два-три дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, очень трудно набрать физические кондиции. Нужно время и понимание, буду ли я готов физически, чтобы помочь команде получить положительный результат,

– рассказал футболист.

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В этом сезоне за Аль-Айн Ярмоленко наиграл 22 матча за свой новый клуб, забив 8 голов и отдав три ассиста. Напомним, что вингер является одним из лучших футболистов в истории сборной Украины, забив в 112 матчах 45 мячей. Больше всего у рекордсмена Андрея Шевченко (47).

. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.