Українські спортсмени об'єднались навколо допомоги України після початку війни з Росією. Більшість з них допомагає Батьківщині у гуманітарному та фінансовому планах.

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Одним з найактивніших у цьому аспекті є капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко. ВІнгер розповів, як координує допомогу Україні разом з партнерами по команді.

З початку війни ми намагалися скидатися та робити щось спільне. А згодом вже кожен окремо. Це не 2-3 футболісти, а кожен гравець збірної України, а також футболісти Динамо та Шахтаря, які не є збірниками. Кожен намагається допомогти своєму місту. Якщо сума така, що ти можеш потягнути сам, то ти платиш сам. Якщо більша – скидаємось. Співпрацюємо з волонтерами та закуповуємо все необхідне нашим військовим, що вони просять. Найголовніше – допомагати та не забувати про наших військових. Завдяки ним ми зараз можемо сидіти, розмовляти та грати у футбол,

– заявив Андрій.

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Минулого літа Ярмоленко змінив клуб, перебравшись з англійського Вест Хема до Аль-Айна. Нині вінгер виступає під керівництвом українського тренера Сергія Реброва. Футболіст розповів, як у ОАЕ відносяться до війни в Україні.

Для них це далеко. Їхня країна завжди дотримується нейтралітету. Прості люди та вболівальники Аль-Айна нічого не запитують в мене про війну, але там є багато українців. Близько десяти днів тому я та Сергій Ребров зустрічалися з українцями. Було дуже приємно всіх їх бачити,

– підсумував Ярмоленко.

У табір збірної вінгер прибув із ушкодженням і поки займається індивідуально. Андрій розповів, чи варто його очікувати у матчі з Англією в неділю.

Поки що невідомо, чи зможу я зіграти. Все буде зрозуміло за два-три дні до гри. Вирішимо з тренером, чи зможу я допомогти. Коли в тебе травма і ти пропускаєш близько місяця, то дуже важко набрати фізичні кондиції. Потрібен час та розуміння, чи буду я готовий фізично, щоб допомогти команді здобути позитивний результат,

– розповів футболіст.

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Цього сезону за Аль-Айн Ярмоленко награв 22 матчі за свій новий клуб, забивши 8 голів та віддавши три асисти. Нагадаємо, що вінгер є одним з найкращих футболістів в історії збірної України, забивши у 112 матчах 45 м'ячів. Більше лише у рекордсмена Андрія Шевченка (47).

Важливо знати. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.