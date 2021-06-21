Сумасшедший гол россиянам

Дания провела массированную атаку, в которой упустила шанс отметиться голом. Однако атаку довел до логического завершения Андреас Кристенсен.

Смотрите также Полное унижение: Дания забила позорный гол в ворота России – видео

Футболист лондонского Челси решился на дальний удар. Мяч после удара Кристенсена едва не разорвал сетку. Вратарь россиян даже не понял, что происходит.

Видео гола Кристенсена

Буквально за мгновение Дания сделала счет неприличным. Футболист итальянской Аталанты Йоаким Мехле отличился после контратаки.