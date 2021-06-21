Скажений гол росіянам

Данія провела масовану атаку, в якій змарнувала шанс відзначитися голом. Однак атаку довів до логічного завершення Андреас Крістенсен.

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Футболіст лондонського Челсі наважився на дальній удар. М'яч після удару Крістенсена ледь не розірвав сітку. Воротар росіян навіть не зрозумів, що відбувається.

Відео голу Крістенсена

Буквально за якусь мить Данія зробила рахунок непристойним. Футболіст італійської Аталанти Йоакім Мехле відзначився після контратаки.