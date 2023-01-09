После провала в Ювентусе: Андреа Пирло может возглавить европейскую топ-сборную

Легенда Милана и Ювентуса может поработать с Де Брюйне и Лукаку. В настоящее время итальянец руководит середняком чемпионата Турции.

Сборная Бельгии стала одним из разочарований на ЧМ-2022. Команда под руководством Роберто Мартинеса забила всего один гол в трех матчах и не вышла в плей-офф.

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Это послужило причиной того, что Мартинес покинул команду после турнира. Теперь же красные дьяволы занялись поиском нового наставника, который поведет сборную на Евро-2024.

Как сообщает итальянский журналист Марко Контерио, одним из кандидатов на этот пост является Андреа Пирло. В настоящее время бывшая звезда Милана и Ювентуса возглавляет турецкий клуб Фатих Карагюмрюк.

После 17 туров в чемпионате Турции команда идет на десятой строчке, отставая от еврокубковой зоны на 10 очков. Ранее Андреа возглавлял Ювентус в сезоне 2020–2021. Тогда туринцы едва заняли 4 место и вылетели в 1/8 финала ЛЧ.

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Отметим, что при руководстве Роберто Мартинеса Бельгия брала бронзу на ЧМ-2018 и дважды доходила до четвертьфинала Евро (2016, 2020). В отборе на чемпионат Европы 2024 года "красные дьяволы" сыграют с Австрией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией.